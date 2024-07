Jogador mostra animação com o Cruzeiro: ‘Time para brigar lá em cima’

O Cruzeiro usou de maneira satisfatória a janela de transferências. O próprio clube, aliás, já ressaltou que as contratações serão essas para o restante da temporada. No entanto, os novos nomes animam, além dos torcedores, os jogadores.

O volante Lucas Romero, afinal, ressaltou que será acrescentada muita qualidade no elenco cruzeirense com os reforços contratados.

“A gente ficou muito feliz, porque são jogadores que chegam para acrescentar em nosso time. Dá uma mensagem para nós jogadores, que o time que está sendo montado, é um time para brigar lá em cima, e a gente quer isso”, afirmou em entrevista à “Rádio Itatiaia”.

Com a chegada de Pedro Lourenço, há pouco mais de dois meses, a Raposa recebeu aporte de mais de mais de R$ 100 milhões para contratações. São sete atletas no total: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os meias Matheus Henrique, Walace e Fabrizio Peralta, e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Os nomes também ampliam a folha de pagamento do Cruzeiro de R$ 12 milhões para R$ 17 milhões.

