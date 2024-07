O atacante Chiesa não está mais nos planos da Juventus. Defendendo as cores da Velha Senhora há quatro temporadas, o jogador de 26 anos não consta como jogador-chave para o novo técnico, Thiago Motta.

Segundo o jornalista Fabrízio Romano, treinador e diretoria decidiram por vender o atleta, que tem vínculo encerrando em junho de 2025. Ou seja, daqui seis meses, em janeiro, o jogador já poderia assinar contrato com qualquer clube e sair da Juve sem custos.

LEIA MAIS: Brasileiro, campeão de Malta, vive expectativa por playoffs da Champions

Desse modo, o clube italiano iria abrir espaço para a chegada de Teun Koopmeiners, da Atalanta. Segundo a imprensa europeia, a Juve estuda oferecer uma proposta ao rival de Serie A pelo meia-atacante holandês. O time de Bérgamo aceitaria a venda por 60 milhões de euros (cerca de R$ 356 milhões no câmbio atual), mas a Velha Senhora visa baixar a pedida.

Chiesa se transferiu para a Juve em 2020 após grande passagem pela Fiorentina. Em quatro temporadas pela Juventus, Chiesa fez 32 gols em 131 jogos, com outras 20 assistências, totalizando 52 participações em gols no período. Pela seleção principal italiana, são sete bolas na rede em 51 jogos, com direito a título da Eurocopa em 2021. Pela Juve, venceu a Coppa Itália duas vezes (2020/21 e 2023/24), além da Supercopa da Itália, em 2020.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Juventus toma decisão sobre futuro de Chiesa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.