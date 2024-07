Atlético sofre duas goleadas de principais rivais e expõe grande problema na temporada

O Atlético sofreu duas fortes goleadas para os principais concorrentes dentro do Campeonato Brasileiro. No dia 17 de junho, o Palmeiras superou o Galo por 4 a 0. Já nessa quarta-feira (3), foi a vez do Flamengo golear por 4 a 2. As duas partidas foram na Arena MRV e deixaram claro os problemas do clube mineiro.

O torcedor mineiro ainda pode sonhar. Aliás, o atacante Hulk pediu um voto de confiança e ressaltou que nada está perdido. No entanto, sofrer duas goleadas para os principais rivais do futebol brasileiro mostram o grande problema alvinegro: a defesa.

A última vez que o Atlético deixou o campo sem ter a defesa batida foi no fim de maio, no jogo contra o Caracas, pela Copa Libertadores. Desde então, pelo menos um gol o Galo sofre em todas as partidas. Destaque para os últimos seis duelos, com 15 gols sofridos.

O técnico Gabriel Milito reconheceu os problemas defensivos e garantiu que o momento é de diálogo e trabalho.

“Sem dúvida que o aspecto defensivo não estamos sólidos, me preocupa muito com a facilidade que tomamos os gols (Flamengo) e temos que resolver isso de maneira urgente para ser mais competitivos durante o jogo. Poderíamos competir mais nos gols que sofremos, muito mais. Vamos conversar sobre isso, vamos melhorar”, salientou.

É preciso ressaltar, todavia, que o Atlético tem sofrido bastante com os desfalques. Afinal, o Galo não pode contar com o goleiro Everson, lesionado, além de Guilherme Arana, que está com a Seleção Brasileira na Copa América. O ala pela direita, Saravia também está fora por lesão. O volante Alan Franco é desfalque por estar com a seleção do Equador. Para se ter uma ideia, o volante Battaglia tem sido usado como zagueiro de maneira improvisada.

Novas contratações para o Atlético

O Atlético espera melhorar a situação com os reforços que estão chegando, tanto das seleções, quanto dos atletas que estão no departamento médico em fase de recuperação. No entanto, para crescer defensivamente, o Galo vai anunciar nos próximos dias as contratações de Lyanco e Junior Alonso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Atlético sofre duas goleadas de principais rivais e expõe grande problema na temporada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.