Com golaço de cobertura, Palmeiras derrota o Corinthians, pelo Paulistão

O Palmeiras foi até o Parque São Jorge e venceu o Corinthians no confronto direto pela liderança do Paulistão feminino por 2 a 1, em jogo da oitava rodada. Os gols alviverdes foram anotados por Brena e Laís Estevam, enquanto Milene fez o do time mandante.

A meia Brena, aliás, marcou um golaço de cobertura. Ela roubou a bola e observou a goleira do Corinthians adiantada; assim, finalizou quase do meio de campo, sendo o segundo gol palmeirense no confronto. O time alvinegro não perdia no Parque São Jorge desde 2022, e também, não era derrotado em 2024 há 22 partidas.

Desse modo, o Palmeiras chegou aos 19 pontos e lidera a competição, somando nove vitórias, um empate e uma derrota. Por outro lado, o Corinthians é o segundo colocado, com 16 pontos.

Palmeiras e Corinthians voltam ao paulista após os jogos olímpicos de Paris

Os dois times só voltam a entrar em campo pelo estadual após a parada para os Jogos Olímpicos de Paris. O Palmeiras enfrenta o Taubaté fora de casa; todavia, o Corinthians terá pela frente o Realidade Jovem, ambos os jogos marcados para o dia 24 de setembro.

