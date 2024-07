Herói da noite, Estêvão projeta sequência do Palmeiras o Brasileirão

Nesta quinta-feira (4), o Palmeiras empatou por 2 a 2 contra o Grêmio, no Centenário, pela 14ª rodada do Brasileiro. O nome do Verdão na partida foi o atacante Estêvão. Ele participou da jogada que iniciou a reação do time e ainda marcou um lindo gol para garantir o empate.

Logo depois do jogo, o camisa 41 mostrou consciência sobre o que foi o duelo e citou a imposição dos comandados de Abel Ferreira para buscar o empate fora de casa.

“A gente sabia que era um jogo difícil. O campo não ajudou, mas a gente soube se impor. Sabíamos que éramos capazes de empatar ou virar. Empatamos, agora é seguir caminho no campeonato”, declarou ao Premiere.

Com 27 pontos, o Palmeiras fecha a rodada na terceira colocação, com 27 pontos. O Flamengo, atualmente na liderança do torneio, está com 30 pontos.

Calendário do Palmeiras

O Verdão disputa o seu próximo jogo do Campeonato Brasileiro no domingo (7). O adversário será o Bahia, em duelo que será disputado no Allianz Parque.

