Eduardo Coudet enaltece empenho do Internacional mesmo com desfalques

O técnico Eduardo Coudet preferiu não lamentar o empate contra o Fluminense nesta quinta-feira (4) no Estádio do Maracanã. O comandante analisa que, mesmo com desfalques, o Internacional segue competitivo.

O time gaúcho, aliás, não está contando com os atacantes Borré e Valencia, que estão com suas seleções na disputa da Copa América, dos Estados Unidos.

“Tive Borré e Valência por 1 jogo e meio. E mesmo assim, seguimos sendo competitivos. São 12 jogos sem jogar como mandante e na volta ao Beira-Rio sinto que isso melhorará muito”, falou o técnico argentino na entrevista coletiva.

Internacional agora enfrenta o Vasco no estádio do Beira Rio no domingo (7)

Todavia, agora o Internacional terá o compromisso contra o Vasco, em seu retorno ao estádio do Beira-Rio, jogo marcado para o domingo (7). Coudet finaliza falando que não sabe qual time colocará em campo diante da equipe carioca. O comandante ainda não sabe se contará com Thiago Maia, Vitão, Bustos e Aránguiz.

“Estou explicando em todas as coletivas. Só sei quem iniciará na véspera do jogo. Maia, Vitão, Bustos e Aránguiz seguem com chances de ficar fora contra o Vasco”, finalizou o treinador do Internacional.

