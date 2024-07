Brusque x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (5), Brusque e Ponte Preta medem forças no estádio Dr. Hercilio Luz, pela 14ª rodada da Série B. A bola vai rolar às 21h (de Brasília). Na classificação, enquanto o Quadricolor está na 18ª posição, com 12 pontos, a Macaca aparece na 13ª colocação, com 16 pontos.

Onde assistir

O confronto entre Brusque e Ponte Preta será transmitido pelo Canal GOAT, TV Brasil e Premiere, a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Brusque

Na zona do rebaixamento da Série B, o Brusque sabe que o duelo contra a Ponte Preta é fundamental para a equipe respirar na classificação. Sem perder nos últimos quatro jogos, o Quadricolor se apega ao empate arrancado na rodada passada diante do CRB, onde marcou o seu gol nos acréscimos. Na escalação, o técnico Luizinho Vieira irá permanecer com a formação.

Como chega a Ponte Preta

Após empatar com o Guarani fora de casa, a Ponte Preta vai em busca do triunfo para saltar na classificação. Com isso, o técnico Nelsinho Baptista terá os retornos do lateral-esquerdo Gabriel Risso e dos volantes Ramon e Dudu Vieira. Por outro lado, na lateral-direita, ele não terá Igor Inocêncio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, Matheus Régis é a opção do treinador para formar dupla de ataque com Jeh.

BRUSQUE X PONTE PRETA

Série B-2024 – 14ª rodada

Data e horário: 04/7/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Dr. Hercílio Luz, Brusque (SC)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Everton Alemão, Ianson, Wallace e Marcelo; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Keké e Paulinho Moccelin. Técnico: Luizinho Vieira.

PONTE PRETA: Luan; João Gabriel (Dudu Vieira), Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro, Dodô e Élvis; Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

