Jair Cunha terá primeira sequência no Santos e tenta se firmar na equipe

O Santos terá uma novidade no sistema defensivo, no duelo desta sexta-feira (5), contra o Ceará, no Castelão, pela 14° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma lesão no joelho esquerdo, Joaquim está fora do embate, abrindo espaço para o jovem Jair Cunha fazer dupla com o veterano Gil.

Jair, de apenas 19 anos, fez sua estreia como titular na vitória sobre a Chapecoense e deve continuar na equipe para o confronto contra o Ceará. Esta sequência de jogos representa uma chance importante para o defensor, que foi promovido ao elenco profissional na reta final de 2023. Até agora, o jogador participou de cinco partidas no time principal, mas a partida contra os catarinenses acabou sendo a única em que iniciou jogando.

Além disso, o torcedor santista tem uma grande expectativa em torno do garoto. O jogador vem sendo tratado como uma grande joia desde que surgiu na base. Contudo, Fábio Carille adotou cautela com o defensor. Muito também pela grave lesão no joelho que ele sofreu em 2023 e fez perder boa parte da temporada.

“Vem treinando bem. Falou-se muito quando o Jair foi para o sub-20 que ele foi rebaixado. A gente escutou bastante e ficou quieto (…) Passou por um trabalho de fortalecimento em janeiro e fevereiro, onde o usei muito pouco no Paulista. Os últimos jogos no sub-20 ele estava indo muito bem, muito bem. Eu conversando com o Rodrigo, com o Gustavo e com o Orlando na base e falando desse crescimento”, disse Carille.

Jair Cunha terá a missão de substituir um dos principais jogadores do Santos

Contudo, a missão de Jair não será fácil. O garoto vai substituir Joaquim, que fez 27 partidas nesta temporada, com três gols marcados e sendo um dos pilares da equipe. Aliás, o zagueiro vive na mira da Europa e pode sair nesta janela de transferência.

Assim, Jair Cunha espera não só engatar uma sequência como titular, mas provar que pode atuar na equipe principal com mais frequência. Além de se candidatar a um possível substituto imediato de Joaquim, em caso de transferência.

Em abril deste ano, Jair Cunha teve seu contrato prorrogado de junho de 2025 para dezembro de 2026, com uma multa rescisória de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 419,4 milhões na cotação atual). O novo contrato, negociado diretamente com o presidente Marcelo Teixeira, também incluiu um aumento salarial para o jovem defensor.

