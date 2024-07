Mãe de Carlos Salcedo acusa envolvimento do atleta em morte da irmã

A morte de Martha Paola Salcedo, irmã do jogador mexicano Carlos Salcedo, ganhou uma nova versão. Isso porque a mãe deles, María Isabel Hernández Navarro, acusou publicamente o envolvimento do atleta no crime.

A acusação ocorreu através dos stories do Instagram de María Isabel na noite da última quinta-feira (04). Na publicação, ela incrimina Salcedo e sua esposa, Andrea Navarro, como ‘autores intelectuais’ do assassinato de Paola.

“A razão real para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e sua esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola”, escreveu María Isabel.

Salcedo quer deixar o México

Após a morte de Martha Paola Salcedo, de 29 anos, circularam notícias que Salcedo pediu liberação ao Cruz Azul, clube que atua, para deixar o país. Segundo o jornal mexicano ‘El Universal’, o zagueiro alegou ”motivos pessoais” aos dirigentes.

É sobre essa informação que María Isabel se refere em sua acusação. Vale destacar, no entanto, que a mãe ainda não deu novos detalhes sobre a declaração após repercussão do caso.

Em contrapartida, Carlos apareceu nas redes sociais fazendo um sinal de positivo: “Obrigado a todos(as) pelo apoio dado nesses momentos”.

Entenda o caso

Apresentadora e modelo, Martha Paola Salcedo foi assassinada a tiros na saída de um circo na noite do último sábado (29). Ela estava curtindo o evento em Huixquilucan, cidade a 42km da capital, com a família quando se encaminhou ao estacionamento para atender uma ligação.

Segundo a imprensa local, dois homens se aproximaram rapidamente e atiraram diversas vezes contra Martha Paola. A apresentadora deu entrada no Hospital Ángeles, mas não resistiu e morreu na madrugada do domingo (30).

Disputa judicial entre irmãos

A relação conturbada entre Martha e Carlos culminou em disputa judicial em 2016. O zagueiro, inclusive, rompeu relações com seus familiares publicamente à época. Salcedo acusava mãe, irmã e pai (ex-empresário) de se aproveitarem da sua situação financeira.

Posteriormente, Salcedo disse que Martha mantinha relações com jogadores por benefício próprio. Ela trabalhou como apresentadora do ‘Líderes del Rebaño’, canal esportivo que cobria o Chivas Guadalajara, e foi casada com o goleiro Nicolás Vikonis.

Em 2017, Carlos também acusou a irmã de tentativa de extorsão contra uma figura pública por cinco milhões de pesos. A família se manifestou logo após e negou todas alegações do zagueiro.

Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.