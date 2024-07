Presidente do Vasco, Pedrinho atualiza sobre situação de Coutinho

Durante a apresentação de Marcelo Sant’Ana como novo executivo de futebol, nesta sexta-feira (5), o presidente do Vasco, Pedrinho, fez novas revelações sobre a possível chegada de Philippe Coutinho.

Ele revelou ansiedade pelo acerto, afirmando que não se trata de uma negociação simples. Para o mandatário cruz-maltino, porém, existe confiança em “final feliz”.

“Com relação ao Coutinho, vou tomar a liberdade porque sou eu que estou tocando desde o início. Não é uma negociação simples como as pessoas pensam e falam. Coutinho tem que perder o vínculo com o clube do Catar e por empréstimo também se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes são feitos de ambas as partes. Lógico que está todo mundo ansioso, inclusive eu, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz. Mas essa burocracia é chata e demorada e não é culpa de ninguém, faz parte do processo. São muitos aspectos que têm que ser resolvidos”, revelou.

Com vínculo até junho de 2026, Coutinho recebe alto salário no Aston Villa, que não quis rescindir o contrato com o jogador. Dessa forma, o formato de empréstimo surgiu como possibilidade para acertar o retorno da cria da Colina.

