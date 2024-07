Igor Jesus é apresentado no Botafogo: ‘Chego querendo algo grandioso’

Reforço do Botafogo, Igor Jesus recebeu, enfim, a camisa 99 das mãos do head scout do clube, Alessandro Brito, durante a apresentação, nesta sexta-feira (5), no Estádio Nilton Santos. Nas primeiras palavras, logo demonstrou quais são suas ambições.

“Feliz pelo convite. O Botafogo está em uma crescente e me ofereceu um plano de carreira. Chego, então, querendo alcançar algo grandioso para sair ídolo deste clube. Agora, é dar o meu melhor no dia a dia”, afirmou o novo centroavante do Mais Tradicional.

Jesus tem 23 anos e estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Por lá, desde 2021, em 86 jogos, marcou 43 gols e deu 20 assistências. A fera, com estes números, não esconde. Gosta de ficar na área e ser um “9”.

“Sou centroavante de área. Assim, finalizo e cabeceio bem. Ali, sou especialista. Quanto mais perto do gol, melhor. Estou disposto a lutar pelo grupo e pelo Botafogo”, explicou o matador, cujo contrato com o Botafogo vai até 2028.

Por fim, analisou a concorrência com Tiquinho, jogador que ocupa a mesma faixa do campo. Júnior Santos, artilheiro do Botafogo neste ano, com 18 gols, também pode exercer a função.

“Tiquinho e Júnior Santos têm muita qualidade. Pretendo aprender com eles. São mais experientes, mas tenho a minha bagagem também. O treinador vai colocar quem estiver melhor. Vou batalhar pelo meu espaço no Botafogo e dar meu melhor”, prometeu.

