Internacional planeja ações para a reabertura do Beira-Rio

O Internacional conta as horas para retornar a sua casa, o Beira-Rio. Isso porque, no próximo domingo (07), o Colorado reestreia no estádio em duelo com Vasco pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes mesmo de a bola rolar, o clube prepara ações para esta data emblemática.

A volta aos seus domínios ocorrerá exatamente 70 dias após o seu último compromisso no Beira-Rio e depois da tragédia que atingiu o estado gaúcho. Minutos antes da entrada de ambas as equipes no gramado, os funcionários que participaram do processo de reestruturação do estádio vão receber homenagem no gramado.

Assim, o Colorado solicita que a torcida entre no estádio com antecedência para acompanhar a cerimônia. Exatamente que vai reconhecer o esforço dos colaboradores que auxiliaram na recuperação do palco. Os colorados que tiverem interesse também vão poder adquirir lembranças da data especial. Afinal, camisetas, canecas e copos com a identidade visual desenvolvida para o confronto serão comercializados na loja no Beira-Rio. Haverá também a venda de copos em pontos dentro do estádio.

Ainda por cima, a torcida vai receber um guia especial da partida, com informações sobre o duelo. Através das redes sociais, o Internacional alimenta o cenário de ansiedade para a reabertura do estádio. Além disso, também vai exibir conteúdos com os últimos detalhes antes reutilização do palco.

Internacional promoverá leilão de camisas

O uniforme para este compromisso em específico contará com um patch em comemoração ao retorno da equipe para o Beira-Rio. Trata-se de uma releitura do selo “O Gigante é pra já”, criado na década de 1960 pelo artista Gonza Rodríguez. O objetivo era incentivar os torcedores a auxiliar nas obras de construção do estádio. Posteriormente a partida, haverá o leilão das camisas na plataforma “Match Worn Shirt”.

