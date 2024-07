Carille desconversa sobre interesse do Corinthians

O técnico Fábio Carille desconversou nesta sexta-feira ao ser questionado sobre o interesse do Corinthians em seu trabalho. Antes do jogo entre Ceará e Santos, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o comandante do Peixe deu um jeito de fugir da pergunta.

“Totalmente focado no jogo, preparado para o jogo, quem pode responder isso é meu empresário Paulo Pitombeira. E, assim, responder sobre o jogo Ceará e Santos, essas perguntas antes da partida são para falar sobre o jogo. Espero que a gente leve os três pontos”, afirmou.

O Santos, por sua vez, não quer perder o treinador para o maior rival. O presidente Marcelo Teixeira chegou a conversar com Carille pedindo foco na disputa da Série B do Brasileirão e comprometimento com o clube. Até o momento, no entanto, o Timão não formalizou proposta ao treinador.

Em meio ao caso e conversas, o Peixe, de Carille, entra em campo nesta sexta-feira, a partir das 20h (de Brasília), para encarar o Ceará, pela competição nacional.

Carille deve seguir no Santos

Carille tem contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. A multa rescisória está estabelecida em R$ 2,5 milhões. Assim, após a ligação e o comunicado, o Santos espera que esta novela se dê por encerrado. Além disso, avisou ao Corinthians para não tentar tirar o treinador da Vila Belmiro novamente.

