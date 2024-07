Holanda x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Turquia definem, neste sábado (6), o último semifinalista da Eurocopa 2024. As seleções se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final, no Estádio Olímpico de Berlim. Quem avançar encara o vencedor da partida entre Inglaterra e Suíça.

Como chega a Holanda

A Holanda cresceu de rendimento nos últimos jogos da Euro 2024 e chega como grande favorita para conquistar a última vaga na semifinal. O time comandado pelo técnico Ronald Koeman vem de uma vitória por goleada sobre a Romênia e a expectativa é que a Laranja Mecênica mantenha a escalação do último jogo.

No entanto, existe a dúvida sobre as condições do ponta Steven Bergwijn, que precisou ser substituído no intervalo após sentir um incômodo justamente em sua primeira partida como titular da Holanda nesta Euro. Assim, Malen, que saiu do banco e marcou dois gols na vitória sobre os romenos, deve começar a partida como titular.

Como chega a Turquia

Por outro lado, os turcos vêm de uma classificação heroica diante da Áustria, e vão tentar surpreender a contestada Inglaterra para ir às semifinais da Euro. Contudo, o técnico Vincenzo Montella terá alguns desfalques importantes para o duelo deste sábado.

Demiral, herói da vitória sobre os austríacos, foi punido pela Uefa e está fora da partida. Além disso, Kokçu e Yusek estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Entretanto, a boa notícia para a Turquia é que o craque Çalhanoglu volta ao time titular após cumprir suspensão na partida contra a Áustria.

Holanda x Turquia

Quartas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 06/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim (ALE)

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Turquia: Mert Günok; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler. Técnico: Vincenzo Montella.

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

