Cazé TV compra direitos de mais um torneio continental

A Cazé TV anunciou, nesta sexta-feira (5), que será a casa das próximas três edições da Copa Libertadores Feminina. O acordo foi entre a LiveMode e a Conmebol e é válido para território nacional.

A competição será realizada entre os dias 3 e 19 de outubro, no Uruguai. Os representantes brasileiros são: Corinthians, maior campeão da competição, além de Santos e Ferroviária. Outras 16 equipes de Argentina, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Equador e Peru serão divididas em quatro grupos. Os dois primeiros se classificam e disputam quartas de final, semifinais e final.

A Cazé TV, aliás, reforça sua força no mercado. Após a Copa do Mundo 2022, com cobertura ampla com jogos e reportagens pelo Qatar, a emissora também transmitiu e tem acordos para Eurocopa 2024, Jogos Olímpicos Paris 2024, Brasileirão 2024 (nos jogos do Athletico), Europa League, Conference League, Ligue 1, Copa do Mundo de Futsal 2024 e Liga Nacional de Futsal 2024.

Números gigantes com a Euro

As transmissões da Eurocopa na Cazé TV, aliás, são novamente sucesso. Afinal, um levantamento nos quatro primeiro dias de Eurocopa mostram desempenho melhor que a mesma quantidade do início da Copa do Mundo do Qatar. Os números apresentados mostram audiência média 40% maior que os jogos da Copa de 2022.

Com a Eurocopa, portanto, a Cazé TV já alcançou 10 milhões de dispositivos únicos. A emissora pela internet transmite os jogos da competição europeia na Twitch, Youtube, Samsung TV Plus e Prime Vídeo. Serão, ao todo, 25 jogos exclusivos.

