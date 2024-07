Brusque e Ponte Preta empatam pela Série B do Brasileirão

Em duelo de pouca inspiração, Brusque e Ponte Preta empataram por 0 a 0, nesta sexta-feira (5/7), no Gigantão das Avenidas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times, aliás, chegaram a marcar no primeiro tempo, mas os gols foram anulados por impedimento.

Com o resultado, o Quadricolor, inclusive, engata o quarto empate e segue na zona de rebaixamento, com 13 pontos, enquanto a Macaca, aliás, subiu para 12ª colocação, com 17 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Mirassol, na sexta-feira (12), às 19h, no Moisés Lucarelli. Do outro lado, o Brusque, aliás, encara a Chapecoense, no domingo (14), às 18h30, na Arena Condá.

Primeiro tempo

A Ponte foi superior na etapa inicial e pode sair com a vitória. Os visitantes tinham a posse e perderam chances com Jeh, Matheus Régis e Élvis no início. O Brusque, por sua vez, apostou nos contra-ataques com Paulinho e Keké. A partir dos 20 minutos, os mandantes equilibraram a partida, mas sem criarem oportunidades. No fim, a partida ganhou ânimo. Matheus Régis, aos 37, e Olávio, aos 46, marcaram, porém tiveram o gol anulado por impedimento.

Segundo tempo

No segundo tempo do jogo, a partida seguiu intensa. A Macaca, inclusive, começou melhor e assustou com Matheus Régis antes dos 10 minutos. O Brusque, portanto, seguiu no contra-ataque até aos 26 minutos, quando Madison quase abriu o placar. O controle era campineiro mas, no contra-ataque quadricolor, a felicidade quase foi catarinense. As equipes, entretanto, não mexeram no placar.

14ª rodada da Série B

Sexta (5/7)

Ceará 0×1 Santos

Brusque 0 x 0 Ponte Preta

Sábado (6/7)

América-MG x Operário-PR

Goiás x Chapecoense

Domingo (7/7)

Coritiba x Paysandu

Ituano x Botafogo-SP

Guarani x Sport

Segunda (8/7)

Avaí x Novorizontino

Amazonas x Vila Nova

Mirassol x CRB

