O Flamengo vem de duas vitórias consecutivas e pode disparar de vez no Brasileirão. Afinal, os jogadores rubro-negros, que já estão na liderança isolada do campeonato, têm uma sequência de jogos no Maracanã.

LEIA MAIS: Números de Pedro no Brasileirão impressionam. Confira!

Sequência do Flamengo

O Flamengo disputa quatro das próximas seis rodadas do Brasileirão no Maracanã. Aliás, as partidas são contra Cuiabá, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO, respectivamente. Tite, dessa forma, tem uma boa chance embalar vitórias consecutivas no Rio de Janeiro e se distanciar dos adversários na tabela de classificação.

Próximos seis jogos do Flamengo

06/07 – Fla x Cuiabá (Maracanã)

11/07 – Fla x Fortaleza (Maracanã)

14/07 – Inter x Fla (Beira-Rio)

20/07 – Fla x Criciúma (Maracanã)

24/07 – Vitória x Fla (Barradão)

28/07 – Fla x Atlético-GO (Maracanã)

O Flamengo vem sendo um bom mandante nesta temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros só perderam um jogo no Maracanã em 2024. Após ser cobrado por melhores atuações e resultados, Tite aos poucos tem conseguido apresentar padrão e constância em seu trabalho.

O Flamengo, dessa forma, aposta na sua força como mandante para conquistar pontos no Maracanã. Aliás, Tite espera ter retornos importantes nos próximos jogos. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, que vêm sendo desfalques no Brasileirão, voltam ao Rio de Janeiro neste fim de semana em caso de uma eliminação do Uruguai nas quartas de final da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo ganha sequência no Maracanã e tem chance de disparar no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.