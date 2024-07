Internacional x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Vasco se enfrentam neste domingo, às 18 horas, em jogo inegavelmente histórico. Mais do que os três pontos e a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida marca, afinal, o retorno do Colorado ao Beira-Rio após as enchentes que castigaram o estado do Rio Grande do Sul no mês de abril deste ano.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

O Internacional tem uma campanha aceitável na atual edição do campeonato brasileiro. Apesar do atraso de duas rodadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Colorado está na décima posição da tabela com 19 pontos. Em 12 jogos disputados, o Inter, em suma, conquistou 5 vitórias, 4 empates e sofreu 3 derrotas. No último jogo, aliás, o clube gaúcho empatou com o Fluminense por 1 a 1, em partida válida pela 14ª rodada. Desse modo, o Internacional alcançou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, acumulando 2 empates e uma derrota.

O meia chileno Charles Aránguiz, que está com um edema ósseo no tornozelo, e Thiago Maia, com dores na coxa esquerda, ainda estão em recuperação e devem, dessa forma, continuar desfalcando a equipe. Além deles, Lucca e Ivan também não estarão disponíveis. O atacante Enner Valencia será reavaliado para determinar se terá condições de jogo após defender a seleção do Equador na Copa América.

Como chega o Vasco

O Vasco tem uma campanha fraca no atual Brasileirão. Em 14 rodadas disputadas, em resumo, o clube carioca acumula 8 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. Com 14 pontos, o Vasco está na 14ª posição na tabela, dois pontos acima do Corinthians, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Na última partida, todavia, o Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0, no São Januário. Com isso, a equipe carioca voltou a vencer após duas partidas sem vitória. O técnico interino Rafael Paiva, por fim, continua no comando da equipe à beira do gramado.

Paiva, contudo, terá que lidar com várias ausências para o próximo jogo do Gigante da Colina. Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fortaleza e cumprem suspensão automática. Além deles, Paiva também não contará com o jovem Guilherme Estrella e o francês Dimitri Payet, ambos afastados por lesão.

INTERNACIONAL X VASCO

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário:

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Fernando, Vitão e Renê (Robert Renan); Rômulo (Thiago Maia) e Bruno Henrique; Wesley (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wanderson; Alario (Valencia). Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas, Léo e Victor Luis; Zé Gabriel e Mateus Carvalho; Adson, JP e Erick Marcus; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (Fifa-MG)

