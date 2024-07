Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (7), às 18h30, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes perderam no meio da semana e, cada uma em uma parte da tabela, buscam recuperação. Na zona de rebaixamento, os goianos terão a estreia do técnico Vagner Mancini. Já o Furacão, que segue com o interino Juca Antonello, defende escrita de 17 anos sem perder para o Dragão.

Onde assistir

O canal Premiére transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Como chega o Atlético-GO

Contratado nesta quinta-feira (4) para o lugar do demitido Jair Ventura, o novo técnico, Vagner Mancini, em suma, não poderá contar com Rhaldney, Pedrão e Campanharo, que continuam no departamento médico. A equipe precisa redobrar a atenção em relação às faltas, pois Luiz Felipe, Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Roni, Shaylon, Alejo Cruz e Luiz Fernando estão pendurados.

Como chega o Athletico-PR

Mesmo vindo de derrota para o São Paulo, o torcedor do Furacão inegavelmente tem bons motivos para acreditar que o time não deixará Goiânia sem pelo menos um ponto. A última derrota dos paranaenses para o Dragão ocorreu em 2007, em partida válida pela Copa do Brasil. Desde então foram 11 vitórias do Athletico e quatro empates.

Tabu à parte, em resumo, o técnico interino Juca Antonello não terá o goleiro Léo Linck disponível, devido à expulsão na partida contra o São Paulo. Além disso, Nikão e Cuello continuam no departamento médico. Para completar, por fim, Canobbio e Bento estão disputando as quartas de final da Copa América no confronto entre Brasil e Uruguai.

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 15ªRodada

Data e horário: 7/7/2024, às 18h30

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe (Alix), Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Roni, Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian e Zapelli (João Cruz); Julimar e Mastriani (Pablo). Técnico: Juca Antonello.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro Melo de Lima (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.