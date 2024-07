Grêmio terá novidades contra o Juventude

Neste domingo (7/7), às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Grêmio enfrentará o Juventude pela 14ª rodada do Brasileirão. E pode entrar em campo com até três novidades em relação ao time que empatou na quinta-feira com o Palmeiras: troca de goleiro, volta de zagueiro e possibilidade de contar com apoiador que estava na Copa América.

Uma troca é certa, no gol. Marchesín, que vinha sendo titular nas últimas partidas, cede a vaga para Rafael Cabral. Embora tenha cometido falhas nas últimas partidas, o técnico Renato Gaúcho diz que apenas está cumprindo o seu planejamento de rodízio no gol. Afinal, considera que tem bons jogadores na posição e quem entra dá conta do recado. Contudo, Marchesín não ficou nada satisfeito ao ser “barrado”.

Qual a zaga do Grêmio?

Nas zaga, há troca troca certa, por Rodrigo Ely está suspenso. Mas há dúvida é sobre quem será o companheiro e Kannemann. Geromel aparece como favorito. Mas Gustavo Martins – que pode ser negociado ao Braga/POR – se recuperou de dores musculares e está na lista para o duelo. Por fim, há a expectativa de que Villasanti, que estava defendendo o Paraguai na Copa América (a seleção caiu na fase de grupos) reforce o meio de campo.

O Grêmio tem 11 pontos e está na zona e rebaixamento da Série A do Brasileiro. Porém, tem menos dois jogos em relação aos concorrentes. Já o Juventude é o 13º colocado, com 16 pontos.

