Peralta embarca para BH e assinar com o Cruzeiro: ‘Chego em um clube grande’

O volante Peralta embarcou neste sábado (6) para Belo Horizonte para firmar contrato com o Cruzeiro. O jogador vai assinar um vínculo de cinco temporadas e chegará ao clube mineiro após encerrar sua participação na Copa América com a seleção do Paraguai. E o atleta se mostrou muito empolgado em chegar na Raposa.

“Quando me falaram que havia uma proposta e que estavam interessados em mim, comecei a analisar. Já conhecia o clube, e tomei a decisão sem ter dúvidas, sem pensar muito. Estou muito feliz de chegar em um clube tão grande”, Disse Peralta à ABC TV, do Paraguai.

“A gente trabalha para isso sempre. A gente se sacrifica para sair transferido, para jogar em um lugar melhor, para crescer futebolisticamente, e é algo que cada jogador sonha, de sair transferido. Não esperava isso tão rápido, mas chegou essa oportunidade e estou muito feliz por isso”, completou o volante.

Aliás, o Cruzeiro acertou a compra do jogador por cerca de R$ 16 milhões (3 milhões de dólares) por 60% dos direitos econômicos. A Raposa ainda terá a opção de exercer a compra de mais 20% dos direitos por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões).

Peralta é aguardado o Mineirão neste domingo (7), às 16h, para acompanhar o jogo contra o Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro contato do jogador com a torcida celeste. Contudo, sua estreia vai demorar para acontecer. Afinal, ele acabou liberado para disputar os jogos olímpicos em Paris, com o Paraguai e deve perder as próximas rodadas do Brasileirão.

