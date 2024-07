Vitória x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Criciúma fazem, neste domingo (07), às 18h30 (de Brasília), mais um duelo da 15ª rodada do Brasileirão 2024. O duelo será no Barradão.

As equipes encontram-se na segunda metade da classificação da competição. Mas com o Tigre em uma situação bem mais confortável. Afinal, o Criciúma encontra-se em 12º lugar, com 16 pontos e dois jogos a menos do que a rodada em curso. Já o Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos, assim como o Corinthians, que está dentro do Z4 por causa do número de vitórias.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida

Como chega o Vitória

O Leão aposta muito no retorno do zagueiro Bruno Uvini. Recuperado de lesão, o experiente atleta de 33 anos deve ser titular. Ele não atua desde o dia 1º de junho, quando o Vitória perdeu para o Atlético-GO. Além disso, o Rubro-Negro celebra ainda o retorno do volante Léo Naldi, que cumpriu suspensão diante do Corinthians. Por outro lado, Dudu, Iury Castilho, Osvaldo, Rodrigo Andrade e Camutanga estão machucados, enquanto os volantes Dudu e Caio Vinícius estão suspensos.

Como chega o Criciúma

O Criciúma tem todo o time titular à disposição. Assim, o comandante Claúdio Tencate deve repetir a formação do time que derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no meio de semana. Mas, em compensação, o Tigre não terá o zagueiro Tobias Figueiredo e o atacante Felipe Vizeu, lesionados, nem com o atacante Allano, expulso diante dos mineiros.

VITÓRIA X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Miguel Trauco; Barreto, Fellipe Mateus (Ronald), Marcelo Hermes e Matheusinho; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencate

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ).

VAR: Emerson Almeida Ferreira (MG)

