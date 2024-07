Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Grêmio fazem um clássico gaúcho neste domingo (07), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h, no Alfredo Jaconi.

As duas equipes, inclusive, lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. O Grêmio é quem tem a situação mais delicada, afinal, encontra-se em 18º, com 11 pontos. O Tricolor, porém, tem duas partidas a menos do que a rodada em curso. Já o Juventude soma 16 pontos em 13 partidas, na 13ª colocação.

Onde assistir

Premiere e Rede Globo (apenas RS) transmitem a partida.

Como chega o Juventude

Nas últimas seis partidas, o Juventude perdeu quatro e venceu duas. Mas as vitórias, curiosamente, foram justamente nos embates disputados no Alfredo Jaconi – Vasco e Flamengo. Agora, o Ju inicia um “mini-gauchão”. Afinal, encara o Grêmio neste domingo (07) e depois enfrenta o Inter duas vezes, mas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Para esta partida, o treinador Roger Machado não poderá contar com com os atacante Marcelinho e Edson Carioca. Afinal, ambos estão lesionados. Já o meia Nenê ainda está com status de dúvida.

Como chega o Grêmio

Após emendar seis derrotas seguidas, o Grêmio se recuperou na competição, com dois empates e uma vitória, mas ainda está na zona de rebaixamento. Para o confronto de logo mais, o Tricolor não terá o goleiro Marchesín, o zagueiro Kannemann, o meia Carballo e o atacante JP Galvão, todos barrados pelo treinador Renato Gaúcho.

Por outro lado, o Grêmio tem o retorno do volante Felipe Carballo, que estava na disputa da Copa América. Aliás, falando no torneio continental, o venezuelano Soteldo, eliminado nesta sexta-feira (05), ainda não estará à disposição.

JUVENTUDE X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data e horário: 7/7/2024, às 16h (horário de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO: Rafael Cabral; João Pedro, Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Edenilson e Cristaldo; Gustavo Nunes e Pavón. Técnico: Renato “Gaúcho” Portaluppi

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

