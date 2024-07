Auxiliar comemora sequência do São Paulo e ‘gordura’ no Brasileirão

O São Paulo venceu o RB Bragantino por 2 a 0 neste sábado (6), no MorumBIS, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi à quarta vitória seguida do Tricolor na competição, que entrou no G-4 e está mais perto do topo da tabela de classificação. Algo celebrado por Carlos Gruezo, auxiliar que substituiu Zubeldía, suspenso, no banco de reservas.

O auxiliar técnico comemorou a sequência de bons resultados para o Tricolor, principalmente visando o próximo mês. Afinal, em agosto, o São Paulo terá novamente a Libertadores e a Copa do Brasil. Assim, o plano da comissão técnica está sendo estar muito bem colocado, antes da volta destas competições.

“Na verdade, é muito importante que o São Paulo tenha essa sequência de bons resultados. Mas sabemos que o campeonato vai longe. Então nós vamos passo a passo, jogo a jogo. Somos todos conscientes que somar pontos é importante, e vamos pensar no futuro com, com o Brasileirão e as copas do Brasil e Libertadores. Então, vamos seguir passo a passo”, disse o auxiliar.

Gruezo explica estratégia contra o RB Bragantino

Contra o RB Bragantino, o São Paulo utilizou muito as bolas lançadas, tentando explorar os espaços deixado pela zaga adversária. Gruezo admitiu que a estratégia acabou pensada antes por Zubeldía. Além disso, afirmou que os planos variam de acordo com o adversário.

“Isso foi de acordo com o que o Zubeldía decidiu, junto com a gente da comissão, e isso passa por uma análise, já que todos os jogos são diferentes. Às vezes precisamos trabalhar processos com bola e às vezes entender a posição de atacar no momento justo. O que sucede é que de acordo com os rivais a estratégia varia, então a gente sabia que eles jogavam com a defesa adiantada e por isso queríamos explorar os espaços que iam dar”, finalizou.

Próxima partida do São Paulo

Assim, o Tricolor Paulista chegou aos 27 pontos e segue na parte de cima da tabela. Os comandados de Zubeldía voltam a campo na próxima quinta-feira (11), às 21h30, para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro.

