Palmeiras x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Jogo muito quente no Allianz Parque: Palmeiras x Bahia. O duelo deste domingo, 7/7, às 18h30 (de Brasília) reúne duas equipes que brigam pelos primeiros lugares. Tanto o Verdão quanto o Tricolor baiano estão com 27 pontos. Quem vencer encostará no líder Flamengo, que tem 31. E que tal companhar o duelo com a Voz do Esporte? A transmissão começa às 17h, com um esquenta de primeira, que te colocará por dentro das notícias das equipes e do Brasileirão. E com a bola rolando, Cesar Tavares estará na narração.