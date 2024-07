Coritiba e Paysandu empataram por 1 a 1 neste domingo (7), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do jogo, ambos no primeiro tempo, foram de Nicolas, para o Papão, e Ronier, para o Coxa. O resultado, contudo, não foi bom para as equipes. Com 20 pontos, os anfitriões perderam a chance de se aproximar do G4. Os visitantes, por sua vez, chegaram aos 17 e seguem perigosamente próximos da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Coritiba será no próximo sábado (13), contra o CRB, em Maceió, Alagoas. Já o Paysandu recebe o Ceará, sexta, em Belém (PA).

Coritiba sai atrás mas busca empate

O Paysandu, mesmo fora de casa, começou melhor e perdeu boa oportunidade com Jean Dias. Em seguida, Natatael respondeu pelo Coritiba e quase abriu o placar. O jogo era bom e ambas as equipes seguiram levando perigo até que, aos 31 minutos, Nicolas abriu o placar de cabeça, sem chances para o goleirão do Coxa, após cobrança de falta de Netinho. O Coxa, contudo, reagiu rápido. Após Robson ter gol anulado por impedimento aos 45, Ronier, no lance seguinte, empatou a partida.

Logo no início da segunda etapa, Nicolas voltou a marcar, mas a arbitragem anulou por ver falta de Esli Garcia no goleiro Pedro Morisco. Sem o ímpeto da primeira etapa, cada equipe teve mais uma boa chance de empatar, mas Edinho, para o Papão, e Vini Paulista, para o Coxa, não aproveitaram e o jogo manteve o placar do primeiro tempo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Coritiba empata com o Paysandu no Couto Pereira pela Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.