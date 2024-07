O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, não é o único profissional argentino sondado para assumir o comando da seleção do Equador. Ao menos, não é o que o indica informação veiculada pelo portal da emissora ‘TyC Sports’.

Isso porque a alta cúpula do selecionado equatoriano buscou mais informações sobre Fernando Batista, treinador que atualmente dirige a Venezuela e que também caiu nas quartas de final da Copa América. Após o empate em 1 a 1, diante do Canadá, a Vinotinto viu a representante da Concacaf ser mais eficiente nas penalidades.

Aos 53 anos, Batista defendeu clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Godoy Cruz e All Boys, nos tempos de atleta. Já à beira do gramado, a trajetória de Bocha é de carreira majoritáriamente nas categorias de base da seleção argentina entre sub-20 e sub-23. Em 2022, ele assumiu o comando técnico tanto da seleção principal como também da seleção de base da Vinotinto.

Estágio das tratativas

Nesse momento, entretanto, tudo indica que as conversas com Zubeldía tem caráter mais avançado do que com o treinador da seleção venezuelana. Não por acaso, o auxiliar técnico do técnico são-paulino, Carlos Gruezo, respondeu tal questão sobre o tema no último sábado (6). A pergunta foi feita logo depois da vitória da equipe paulista, diante do Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele era o comandante por conta da suspensão de Zubeldía e também de Maxi Cuberas.

“Como equatoriano, sempre é bom estar dentro da seleção ou de um clube grande. Mas nós estamos bem no São Paulo. Estamos muito felizes de estar aqui. Temos um compromisso e contrato. Se vai especular sempre, não apenas o Luis, mas quatro ou cinco outros treinadores. Como comissão técnica, nosso pensamento e trabalho está no São Paulo”, garantiu Gruezo.

O post Além de Zubeldía, Equador sonda outro treinador argentino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.