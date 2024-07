Barreal comemora primeiro gol pelo Cruzeiro: ‘Muito feliz’

O Cruzeiro venceu o Corinthians de forma contundente no Mineirão, neste domingo, pelo Brasileirão. Após o jogo, o argentino Álvaro Barreal, titular e destaque pela equipe celeste, destacou o primeiro gol com a camisa do clube e ficou feliz pela atuação da equipe.

“Acho que fizemos uma grande partida, todos. Primeiro e segundo tempo. Muito feliz pela festa e a vitória. Sinto muito o apoio, vejo muitas mensagens. Fico feliz também pelo primeiro gol, que estava buscando muito”, disse o jogador na saída de campo.

Barreal foi um dos melhores em campo com a camisa do Cruzeiro. O argentino marcou o segundo gol da vitória mineira no fim do primeiro após belo chute de fora da área sem chances para o goleiro Matheus Donelli.

A vitória leva o Cruzeiro aos 23 pontos, novamente na briga pelo G-6 e em busca das primeiras posições. Agora, a Raposa visita o Grêmio na quarta-feira, às 18h30, no Centenário, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Brasileirão.

