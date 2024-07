Palmeiras derrota Bahia em noite de Estêvão e encosta no Flamengo

No Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram através de Estêvão e Rony. Com o triunfo, o time de Abel Ferreira chegou aos 30 pontos e fica na vice-liderança do torneio. O Tricolor é o quinto colocado, com 27 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras mede forças contra o Atlético-GO, em casa. O Bahia tenta a recuperação diante do Athletico, na Ligga Arena.

Primeiro tempo agitado e com gol

Mandante no jogo, o Palmeiras abriu o jogo com pressão. O time de Abel Ferreira utilizava Estêvão, que através dos seus dribles incomodava o Bahia. O grande problema era a finalização. O Verdão não encaixava na conclusão e assistia o Tricolor crescer em campo. A melhor chance do Esquadrão veio com Jean Lucas. O volante saiu na cara de Weverton e, de forma displicente, bateu para fora.

Nos acréscimos da partida, o Palmeiras conseguiu marcar o seu gol. No contra-ataque, Estêvão foi lançado, invadiu a área, cortou Jean Lucas e bateu no ângulo, 1 a 0.

Segundo tempo e mais um gol do Palmeiras

Na etapa final o Palmeiras atraiu o Bahia para o seu campo e esperou a primeira bobeira da zaga rival para matar o jogo. Estêvão recebeu na direita e achou Rony, que de primeira bateu para comemorar o segundo gol.

O Bahia teve a sua oportunidade para descontar e novamente caiu nos pés de Jean Lucas. O volante saiu na cara de Weverton, mas viu o goleiro se atirar e salvar com o joelho. Pouco depois, Estupiñan teve a chance de marcar. Na assistência de Ademir, o atacante bateu forte na cara do goleiro e Weverton fez novo milagre.

PALMEIRAS 2 X 0 BAHIA

15ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 07/7/2024 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Luighi, aos 44/2ºT), Vitor Reis, Gustavo Gomez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho, aos 27/2ºT) e Raphael Veiga; Estêvão (Marcos Rocha, aos 26/2ºT), Rony (Vanderlan, aos 35/2ºT) e Flaco López (Caio Paulista, aos 44/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Yago Felipe, aos 32/2ºT), Everton Ribeiro (Caio Alexandre, aos 22/2ºT) e Cauly (Estupiñan, aos 22/2ºT); Thaciano (Ademir, aos 22/2ºT) e Everaldo (Biel, aos 17/2ºT) .Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Estêvão 47’/1°T (1-0); Rony 17’/2ºT (2-0)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa(VAR/FIFA-RJ)

Cartões amarelos: (PAL) Kanu (BAH)

Cartão vermelho:

