Série B: Sport vence o Guarani, volta ao G4 e quebra longo jejum

O Sport, enfim, quebrou um longo jejum de 32 anos no Brinco de Ouro. Neste domingo, o Leão da Ilha venceu o Guarani por 1 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e voltou a vencer no estádio. Zé Roberto, que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória dos nordestinos.

Tabela e calendário

Com o resultado, a equipe de Mariano Soso, aliás, retorna ao G4 da Série B, com 23 pontos, na terceira posição. Do outro lado, o Bugre, aliás, segue na lanterna, com apenas seis pontos. Agora, as equipes voltam a campo no sábado pela 15ª rodada. O Sport enfrenta o América-MG, às 17h, na Arena Pernambuco. Mais cedo, às 15h30, o Guarani, portanto, encara o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi.

O jogo

O Sport ficou com um homem a mais aos 30 minutos do primeiro tempo. Yan Henrique deu forte carrinho em Barletta e recebeu o cartão vermelho após o árbitro revistar o lance no VAR. A partir daí, com a maior posse, o Leão trabalhou demais a bola, entretanto, não tinha objetividade nas conclusões das jogadas.

Na volta do intervalo, o Sport foi mais agressivo e assustou. Afinal, tinha um jogador a mais. Até que aos 31 minutos, os visitantes balançaram as redes. Lucas Lima avançou pelo lado esquerdo, a bola passou por Gustavo Coutinho e encontrou Zé Roberto, que completou no gol. Na reta final, o Guarani, inclusive, buscou o empate com Reinaldo, mas desperdiçou a chance.

