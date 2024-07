Palmeiras chega a 18 jogos invicto no Allianz Parque

A vitória de 2 a 0 do Palmeiras sobre o Bahia, na noite deste domingo (07), representou ainda o 18º jogo seguido do Palmeiras sem derrota no Allianz Parque. Afinal, são 16 vitórias e dois empates no período. O último revés do Verdão em sua casa foi ainda em 2023 (2 a 0 para o Atlético-MG). Desde então, o time paulista até perdeu como mandante, mas não no Allianz.

A vitória diante do rival baiano colocou o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão, com 30 pontos, atrás apenas do Flamengo, com 31. Ao todo, o atual bicampeão brasileiro soma 15 jogos, com nove vitórias, três empates, três derrotas, 22 gols marcados e 11 gols sofridos no torneio nacional.

Marcas individuais de jogadores do Palmeiras sobre o Bahia

– Weverton alcançou Oberdan Cattani na 5ª posição do ranking de goleiros com mais triunfos pelo Palmeiras na história (214).

– Gustavo Gómez alcançou a 34ª posição no ranking de atletas com mais partidas pelo Verdão na história (302, ao lado de Carnera e Rosemiro) e a 7ª entre os zagueiros (novamente ao lado de Carnera).

– Marcos Rocha superou São Marcos e se isolou na 3ª colocação da lista de jogadores com mais triunfos pelo Palmeiras neste século (183, atrás apenas de Dudu, com 261, e Weverton, com 214).

– Mayke alcançou a 10ª posição no ranking de atletas com mais partidas pelo Palmeiras em Brasileiro (159, ao lado de Nei). Também alcançou o topo da lista de laterais-direito com mais triunfos pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro (91, ao lado de Eurico), sendo o 6º atleta no geral (novamente ao lado de Eurico).

– Raphael Veiga completou 150 partidas de Campeonato Brasileiro pelo Verdão, alcançando a 15ª posição do ranking de palmeirenses que mais atuaram na competição, ao lado de Luan.

– Rony alcançou a 55ª posição no ranking de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história (258, ao lado de Rogério). Também superou Evair e se isolou como 10º maior artilheiro do clube em Campeonato Brasileiro (28 bolas na rede).

