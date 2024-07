Em jogo histórico, Vasco estraga volta do Inter ao Beira-Rio e vence a 1ª fora

Em jogo que marcou o retorno do Internacional ao seu estádio, o Beira-Rio, após as enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul em abril, o Vasco estragou a festa da torcida colorada. Afinal, venceu por 2 a 1 na noite deste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adson e Lyncon anotaram para os cruz-maltinos, e Bustos descontou.

Desse modo, o time de São Januário quebra um incômodo jejum. Isso porque não vencia o Inter na casa do adversário havia cinco anos.

ATUAÇÕES DO INTER. CONFIRA!

ATUAÇÕES DO VASCO. VEJA!

Com o resultado, o Cruz-Maltino chega a 17 pontos e sobe um degrau na tabela: agora é o 13º colocado. Por outro lado, o Colorado estaciona nos 19 pontos, ainda na décima posição.

Primeiro tempo

O Inter não demorou para se lançar ao ataque. Com o apoio de sua torcida, a equipe teve a posse de bola e ficou a maior parte do tempo no campo de ataque. Mas, apesar da pressão, criou poucas chances claras de gol. A jogada de maior perigo cocorreu aos 18 minutos, quando Lucca Drummond cruzou para Alan Patrick chutar primeira e obrigar Léo Jardim a fazer uma boa defesa.

Entretanto, o lance que mais chamou atenção se deu já na reta final da etapa. Após cobrança de escanteio do Vasco, Rojas e Renê tiveram um forte choque de cabeça. O lateral do Colorado caiu no campo desacordado, recebeu atendimento médico imediato e deixou o estádio de ambulância. O zagueiro cruz-maltino, por sua vez, conseguiu se recuperar e colocou uma toca para proteger o ferimento, continuando no jogo.

Segundo tempo

Apesar do lance s emoções ficaram para o segundo tempo. Após falha de Robert Renan ao dominar a bola no campo de defesa, Adson fez a roubada seguida de bela jogada individual para abrir o placar. O Vasco se animou e chegou ao segundo gol aos 26′. Em cobrança de escanteio, Vegetti desviou de cabeça e Fabrício faz boa defesa, mas Lyncon tocou de cabeça para ampliar. O Inter foi para o tudo ou nada e conseguiu descontar com Bustos aos 34′. Foi o primeiro gol do Inter na retomada ao Beira-Rio. No abafa nos minutos finais, Wesley fez cruzamento na área, e Robert Renan acertou a trave na última chance colorada.

INTERNACIONAL 1X2 VASCO

Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada

Data: 7/7/2024 (domingo)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 33.791 presentes

Renda: R$ R$ 686.670,00

Gols: Adson, 15’/2ºT (0-1); Lyncon, 26’/2ºT (0-2); Bustos, 34’/2ºT (1-2)

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê (Robert Renan, 46’/2ºT); Rômulo, Bruno Henrique (Wesley, intervalo), Bruno Gomes (Gustavo Prado, 35’/2ºT); Hyoran (Alario, 20’/2ºT) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Wanderson, intervalo). Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas (Lyncon, intervalo), Léo e Leandrinho; Sforza, Mateus Carvalho (Mateus Carvalho, 49’/2ºT) e JP (Praxedes, 14’/2ºT); Adson (Rayan, 38’/2ºT), Rossi (Erick Marcus, 14’/2ºT) e Vegetti (Victor Luis, 50’/2ºT). Técnico: Rafael Paiva.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto (Fifa-MG)

Cartão amarelo: Alan Patrick, Wesley (INT); Praxedes, Paulo Henrique (VAS)

Cartão vermelho: –

