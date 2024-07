Athletico acerta com Martin Varini como novo técnico

O Athletico acertou a contratação do uruguaio Martin Varini para o comando técnico. Ele estava no Defensor, do Uruguai, tendo a saída do clube anunciada neste domingo. O treinador chega em Curitiba na segunda-feira para assinar o contrato. A informção foi dada inicialmente pelo Blog da Nadja Mauad, do “ge”.

Com 32 anos, o profissional estava no Defensor, do Uruguai. Não será a primeira vez dele no Brasil. Ele foi auxiliar do técnico Paulo Pezzolano no Cruzeiro e no Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno na Espanha.

Varini estava na campanha do título da Raposa na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Após ir com Pezzolano para a Espanha, Marín Varini chegou ao Defensor em dezembro do ano passado.

Varini passou pelo Defensor, tanto como jogador, quanto como treinador nas categorias de base. O jovem comandante assumiu a posição de técnico do Defensor Sporting como interino e, pela primeira vez no clube em 2023, assumiu em definitivo.

Sexto colocado no Brasileirão, o Athletico, aliás, tem pela frente também o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ypiranga-RS, e também o playoff da Sul-Americana.

