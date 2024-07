Paiva exalta elenco do Vasco após triunfo no Beira-Rio: ‘Precisavam provar’

Mesmo com vários desfalques, o Vasco novamente foi competitivo e surpreendeu o Internacional, que voltou ao Beira-Rio. Assim, o Cruz-Maltino bateu o Colorado por 2 a 1, neste domingo (7), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Rafael Paiva celebrou o primeiro triunfo fora de casa e exaltou o elenco.

“Estou extremamente feliz e satisfeito pelo que a gente tem construído”, disse o treinador.

“Jogo com muitos desfalques, mas fomos pela linha de oportunidade para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmo, que eles têm capacidade. Os meninos da base não eram diferentes, eles têm boa experiência. Vieram totalmente motivados. Ficamos felizes que deu tudo certo no final, com os três pontos. Muito difícil de jogar aqui, Inter é muito forte. Tudo está caminhando bem, agora é manter a humildade para seguir assim”, completou.

Superou as adversidades e desfalques

O Vasco entrou em campo sem quatro jogadores considerados titulares, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Maicon, Lucas Piton, Hugo Moura e David. Além disso, Dimitri Payet voltou a desfalcar a equipe por causa de uma lesão. Diante disso, Paiva falou sobre a aplicação tática da equipe.

“A gente tenta sempre uma estrutura em que a gente consiga jogar, mas muito em cima do que o adversário nos passa. Tento passar aos atletas para não ficarmos presos na estrutura de jogo, o que eu cobro deles é a função. Alguns jogadores, testamos em lugares do campo, e o grupo tem respondido bem. Alguns jogadores fora de posição, mas cumprindo função. Isso é o mais importante. Saber defender, balançar, qual espaço atacar… Tem sido em cima disso a nossa construção. Ter clareza sobre o que fazer com a bola, sem a bola, independentemente da estrutura”, concluiu.

Por fim, o Cruz-Maltino soma 17 pontos na 13ª colocação. Na próxima rodada, a equipe carioca mede forças com o Corinthians na quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), em São Januário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Paiva exalta elenco do Vasco após triunfo no Beira-Rio: ‘Precisavam provar’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.