Vasco espera por Emerson Rodríguez para exames médicos nesta semana

O Vasco deve ter novidades esta semana com relação a reforços para a janela de transferência que abre na próxima quarta-feira (10). Nesse sentido, o clube carioca aguarda, no Rio de Janeiro, o colombiano Emerson Rodríguez para realizar exames médicos. A informação é do portal “ge”.





Na coletiva da semana passada, o presidente Pedrinho falou sobre a negociação, mas ressaltou que só falará abertamente quando estiver 100% fechado.

“Sobre o Emerson, eu só falo que está fechado quando a tinta estiver no papel, mas está (risos)… Está correndo na velocidade 20 (risos)”, disse.

Dessa forma, o colombiano, de 23 anos, deve ser o primeiro reforço do clube na janela, vindo de empréstimo junto ao Inter de Miami, dos Estados Unidos, por um ano. Além disso, Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza também devem chegar para fortalecer o elenco.

Colombiano promissor

Revelado pelo Millonarios em 2020, o atacante chegou ao Llaneros, também da Colômbia, por empréstimo. O jovem teve cinco gols e três assistências pelo clube de Bogotá em 2021, mas, em seguida, acertou com o Inter Miami por cerca de 2,5 milhões de euros.

Em solo norte-americano, ele não conseguiu se firmar. Com 25 partidas, em 2022, foi negociado, por empréstimo, para o Santos Laguna, do México, e, em 2024, para o Millonarios. Por fim, nas últimas duas temporadas, fez 53 jogos, quatro gols e cinco assistências.

