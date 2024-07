Real Madrid licencia linha de roupas infantis de olho em ‘onda brasileira’

O Real Madrid é, de fato, o “clube mais brasileiro da Europa”. Casa de nomes como Vini Jr., Rodrygo, Militão e, mais recentemente, Endrick, a equipe cresce cada vez mais em audiência no Brasil e, agora, ganhará uma linha de roupas infantis produzidas diretamente no país.

Os madrilenhos acabam de assinar um contrato com a Braziline, empresa 100% nacional de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que já possui licenças de clubes internacionais como Paris Saint Germain (FRA), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE) e Manchester City (ING), além da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos.

“Há mais de um ano negociamos este contrato que, finalmente, firmamos no final de junho, justamente no momento da conquista do mais cobiçado título europeu. O Real Madrid sempre teve muita popularidade no Brasil, tanto pelos títulos, quanto pelos ídolos brasileiros. Assim, em breve, terá uma linha infantil diferenciada para seus fãs”, informa o diretor de Negócios da empresa, Carlo Mossi.

“Para nós é mais que um prazer fechar este contrato, é a conquista de um objetivo. O Real terá uma bela linha de produtos, criativos, com qualidade, em todo país. O clube fará jus à sua representatividade no futebol “, completa Mossi.

Público alvo

Os produtos serão direcionados ao público com idade de 2 a 16 anos. A primeira coleção contará com cerca de 15 modelos diferentes, entre camisas, calções, regatas e kit infantil. O lançamento deve ser em outubro de 2024, em lojas esportivas e voltadas para o público infantil.

A Braziline também produz produtos para os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco), e de Atlético-MG, Cruzeiro, Santos e São Paulo. O Serrano, de Petrópolis, também está na lista.

“Fazemos um trabalho sério e crescemos, então, de forma estruturada, ano a ano. A contratação da NBA e, agora, do Real Madrid são um reconhecimento de nossa dedicação, competência e credibilidade no mercado”, encerra o diretor.

Real Madrid e a Braziline

É uma empresa 100% brasileira, fundada há 38 anos, e reconhecida por desenvolver produtos inovadores e de excelente qualidade. É a pioneira em licenciamento de vestuário de clubes no Brasil, atuando no segmento desde 1996, gerando novos produtos aos torcedores e potencializando receitas dos clubes parceiros. Foi a principal licenciada e fornecedora de confecções dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e atualmente é licenciada de produtos oficiais da NBA, do Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, Barcelona e do Paris Saint-Germain no Brasil, além de nove clubes: Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, Serrano, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Real Madrid licencia linha de roupas infantis de olho em ‘onda brasileira’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.