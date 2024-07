Ainda com o grupo incompleto, Seleção feminina se prepara para a Olimpíada

A Seleção Brasileira feminina realizou, na manhã desta segunda-feira (8), mais um treinamento visando os jogos Olímpicos de Paris. Na Granja Comary, o técnico Arthur Elias treina com o grupo ainda incompleto, afinal, as atletas que atuam nos Estados Unidos ainda não se apresentaram.

A tendência é que Rafaelle, Tarci, Adriana, Kerolin, Marta, Lauren e Angelina realizem o primeiro treinamento com a Canarinho na terça-feira (9).

Como foi o treinamento desta segunda-feira

Inicialmente, o técnico Arthur Elias dividiu o elenco em dois, com ambos os grupos realizando trabalhos de ataque contra defesa. Durante as atividades, o treinador orientou as jogadoras, que tiveram, a seu favor, a temperatura amena de Teresópolis. Os termômetros registraram 19 graus.

O treinamento visou diversas chances de ataque. De um lado a bola aérea, com cruzamentos. Neste quesito, o técnico Arthur Elias passou as orientações. Do outro, foram as bolas rasteiras.

Já na reta final foram realizadas atividades de finalizações.

Logo após as atividades, a lateral Tamires, do Corinthians, uma das jogadoras mais experientes da Seleção, participará de uma coletiva de imprensa.

