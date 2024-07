Deschamps diz que Mbappé segue na luta para se adaptar à máscara

O técnico Didier Deschamps confirmou, nesta segunda-feira (8), a presença de Kylian Mbappé na partida diante da Espanha, na próxima terça (9), pela semifinal da Eurocopa. O atacante foi substituído na prorrogação contra Portugal e foi levantada a preocupação com o estado físico do jogador.

O comandante afirmou que Mbappé está se adaptando à máscara que vem utilizando no rosto, devido a uma fratura no nariz logo na estreia diante da Áustria.

“Ele tinha jogado 110 minutos, sabemos que foi cansativo. Não acho que o Kylian esteja mal fisicamente. Ele continuará em campo, vamos deixá-lo descansar o quanto precisar. Fizemos tudo o que pudemos. Estou convencido que o Mbappé está com a cabeça e o corpo no lugar, como todos os outros jogadores. Tem também a ver com a situação dele no clube, um problema nas costas, a questão no nariz. Ele só precisa se acostumar com as novas condições de jogo. Acredito que ele fará de tudo para dar 110% amanhã contra a Espanha”, comentou.

Treinador alerta Mbappé sobre proteção no rosto

Deschamps acrescentou ainda que o camisa 10 francês terá que se acostumar com a máscara. Afinal, ele deverá usá-la até depois da Eurocopa. Isso porque ele poderá passar por cirurgia no local e deverá usar a proteção já no Real Madrid, seu novo clube, após as férias.

“Ele está numa nova situação para ele, tendo que usar uma máscara, que significa com a visão modificada. Precisa se acostumar com a isso, com o inchaço anteriormente. A cada dia o nariz dele está mais forte, precisa se acostumar com isso pelas próximas semanas ou meses, com vestir máscara”.

O comandante foi questionado também sobre o desempenho francês na Eurocopa. Isso porque os gauleses marcaram apenas três vezes na competição, sendo um de pênalti e dois contra. A vaga na semifinal veio após um empate sem gols com Portugal, com triunfo nas penalidades. Dessa maneira, Deschamps não gostou de uma pergunta feita por um jornalista sueco, que questionou se o futebol da seleção era “chato” de se ver.

“Você é jornalista francês disfarçado! Você não precisa ver, não é obrigado. Estamos falando da Eurocopa, é uma competição muito difícil. Temos a capacidade de compartilhar emoções, de fazer franceses e francesas felizes, ainda mais durante um período difícil. Não me incomoda que os suecos não estejam tão encantados com nosso futebol”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Deschamps diz que Mbappé segue na luta para se adaptar à máscara apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.