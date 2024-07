Vasco vence a primeira fora e deixa ‘Z-4 dos visitantes’

Ao vencer o Inter, no Beira-Rio, no último domingo (7), o Vasco encerrou um jejum incômodo no Brasileirão. Era um dos cinco times que ainda não tinha sentido o sabor de vencer um jogo como visitante no torneio.

Não só não tinha vencido, como tinha perdido os seis jogos em tal condição, com um aproveitamento zerado, aliás. Somente o Fluminense vivia situação parecida (neste domingo, o Tricolor carioca chegou a sete derrotas em sete partidas fora de casa).

Grêmio, Corinthians e Juventude são os outros times que ainda não venceram fora. Dessa forma, o Vasco deixa a penúltima posição entre os visitantes e sobe para 16º, com três pontos.

Esta foi, aliás, apenas a segunda vitória em dez jogos do Gigante da Colina atuando fora do Rio de Janeiro como visitante em 2024. O outro triunfo veio na Copa do Brasil, contra o Marcílio Dias, em Itajaí (3 a 1), em fevereiro.

No recorte, também empatou duas vezes – Bangu, em Brasília (Carioca); Fortaleza, em Fortaleza (Copa do Brasil) – e perdeu outras seis: Nova Iguaçu, em Uberlândia (Carioca); Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista; Athletico, em Curitiba; Palmeiras, em São Paulo; Juventude, em Caxias do Sul; Bahia, em Salvador (todos os últimos pelo Brasileirão).

Já na própria competição nacional, a última vez que o Vasco viajava de volta para a capital carioca com três pontos na bagagem foi na 34ª rodada da edição de 2023, contra o Cuiabá, por 2 a 0.

