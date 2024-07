Site revela bastidores da reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi

Nem mesmo o árduo caminho separou Neymar e Bruna Biancardi. Após serem vistos aos beijos, o casal enfim confirmou o que os fãs especulavam há tempos: reataram o namoro. A reconciliação passou por etapas e contou com apoio dos ‘parças’ do jogador, além de amigas de longa data.

A última polêmica de traição envolvendo Neymar e Biancardi ocorreu na reta final da gravidez de Mavie. A suposta pulada de cerca acabou confirmada nesta semana, quando o jogador do Al-Hilal registrou Helena – fruto de seu envolvimento com Amanda Kimberlly. A terceira filha do atleta nasceu no último domingo (30), mesmo dia que Bruna promoveu um jantar em casa.

Neymar visita filha Helena

Antes de se encontrar com Biancardi para celebrar o aniversário de Gui Pita, Neymar recebeu a notícia do nascimento de Helena, no mesmo hospital da irmã Mavie, em São Paulo. Posteriormente, o jogador se encontrou com Bruna e alguns amigos na residência da amada para uma noite de pizza. A influenciadora, inclusive, compartilhou registros do momento nas redes sociais.

Na última quinta-feira, Neymar visitou Helena junto com Rafaella, madrinha da bebê, e Nadine Gonçalves. Esse encontro ocorreu após o atleta ter realizado o registro de nascimento da terceira filha.

Neymar e Bruna Biancardi

Após diversas especulações, o casal oficializou o retorno ao se beijar publicamente no show do Thiaguinho, na noite de sábado (06). A reconciliação, no entanto, não pareceu simples e muitas coisas precisaram acontecer para ser viável.

Ainda segundo o ‘Extra’, Bianca sempre recebeu apoio dos ‘parças’ de Neymar e principalmente das amigas de longa data. As duas principais são: Bianca Coimbra e Adenácia – que também era amiga de Rafaella. As duas se afastaram após a irmã do jogador oferecer todo apoio à Kimberlly durante a gravidez de Helena. A bebê, vale ressaltar, é fruto de uma relação extraconjugal do atleta.

O casal também precisou contornar outras questões familiares. A irmã de Bruna, por exemplo, fez declarações de repúdio ao atleta durante as polêmicas de traições. Outra situação envolvia Biancardi e Nadine, que sempre tiveram uma relação complexa, mesmo após o nascimento de Mavie. Segundo o site, o relacionamento das duas melhorou a partir do batizado da criança.

Enquanto Bruna recorreu à terapia, Neymar insistia no retorno. O jogador, segundo fontes, nunca desistiu de voltar a se relacionar com Biancardi. Agora, ao que tudo indica, tudo está resolvido e o casal se entendeu.

