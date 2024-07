Paraguai demite treinador após eliminação na Copa América

A campanha ruim do Paraguai na Copa América 2024 confirmou o fim do ciclo do técnico Daniel Garnero. A seleção paraguaia anunciou a demissão do treinador nesta segunda-feira (8), após a eliminação no torneio, onde os paraguaios perderam todas as três partidas da fase de grupos. O argentino estava no cargo desde setembro do ano passado.

Dessa maneira, Garnero se despede da seleção paraguaia com apenas 10 jogos disputados, após assumir o cargo em 20 de setembro de 2023, quando substituiu Guillermo Schelotto. Nesse período, obteve duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

O Paraguai é o sétimo nas Eliminatórias para a Copa, com cinco pontos em seis jogos, posição que dá direito a uma vaga na repescagem.

A seleção paraguaia, que não disputa uma Copa do Mundo desde 2010, enfrentará o Uruguai fora de casa no dia 5 de setembro pelas Eliminatórias.

