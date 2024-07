Uefa divulga bola das semifinais e da final da Euro 2024

Novidade na reta final da Eurocopa 2024. A Uefa apresentou, nesta segunda-feira (8), a bola que será usada nas semifinais e na final do torneio. Chamada ‘Fussballliebe Finale’, ela substituirá o modelo usado desde a fase de grupos até as quartas de final. Predominantemente prateada, a bola tem detalhes em amarelo, preto e vermelho, referências claras às cores da bandeira alemã, país sede da competição.

A escolha da cor prata em vez do clássico branco remete ao troféu que as quatro semifinalistas almejam. De acordo com a Uefa, a bola foi testada por jogadores para garantir que a nova cor não refletisse luz de volta para o campo, garantindo boa visibilidade.

Um dos principais diferenciais das bolas usadas na Euro 2024 é a tecnologia. Elas são as primeiras a incluir um microchip que detecta o momento exato dos toques dos jogadores, tornando as decisões de arbitragem mais precisas, especialmente na marcação de impedimentos semiautomáticos, que melhoram a fluidez do jogo.

Além disso, essa tecnologia já mostrou seu valor nesta edição da Euro. No jogo entre Bélgica e Eslováquia, na fase de grupos, um gol da Bélgica acabou sendo anulado graças ao microchip. Lukaku marcou, mas o gol não valeu devido a um toque de mão de Openda no início da jogada, detectado pelo chip.

Ao mesmo tempo, a inovação melhora a coleta de dados durante as partidas. Dessa maneira, velocidade, distância dos chutes e o giro da bola nas finalizações acabam sendo registrados com mais precisão graças à tecnologia.

