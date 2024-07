Bruno Henrique está fora do jogo entre Flamengo e Fortaleza

O Flamengo conta com um desfalque importante no jogo diante do Fortaleza. Afinal, Bruno Henrique, com uma entorse no tornozelo esquerdo, não tem condições físicas de jogar e está fora da partida. A informação é do “ge”.

Desfalque no Flamengo

A lesão de Bruno Henrique aconteceu no jogo entre Flamengo e Cuiabá, no último sábado (06/07), no Maracanã. O atacante levou uma pancada no primeiro tempo e saiu de campo aos 37 minutos de partida.

Assim, Bruno Henrique iniciou tratamento no vestiário do estádio e realizou trabalhos especiais no treino desta segunda-feira (08/07), no Ninho do Urubu. O atacante ainda não tem prazo definido de retorno aos gramados.

Além de Bruno Henrique, Tite também conta com outro desfalque importante no setor ofensivo. Afinal, Everton Cebolinha segue se recuperando de uma lesão no quadril direito. Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, convocados para Copa América, também estão fora.

Aliás, Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (11/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com 31 pontos, os jogadores rubro-negros estão na liderança isolada do campeonato.

