Botafogo libera Gatito de participar das Olímpiadas

Após liberação do Botafogo, Gatito Fernández está confirmado como reforço do Paraguai nas Olímpiadas de Paris. O clube não havia liberado em um primeiro momento. No entanto, os dirigentes alvinegros depois entenderam que seria uma oportunidade única na carreira do goleiro. A informação é do “ge”.

Convocação de Gatito

O Paraguai divulgou os inscritos para as Olimpíadas no dia 3 de julho, com os goleiros Ángel González e Rodrigo Frutos. Gatito Fernández estava cotado para entrar na lista, mas não recebeu uma aprovação do Botafogo na época. O paraguaio, dessa forma, ficou de fora dos relacionados.

No entanto, Ángel González, goleiro do Libertad, sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo e foi cortado das Olímpiadas. Assim, Gatito Fernández entrou novamente no radar do Paraguai e convenceu os dirigentes alvinegros de participar da competição. O torneio inicia no dia 24 de julho.

Importância no Botafogo

Gatito Fernández é reserva de John, mas segue sendo tratado como peça importante no Botafogo. O goleiro de 36 anos é um dos líderes do elenco alvinegro e tem contrato no clube até dezembro de 2024. No momento, as partes ainda não conversaram sobre uma possível renovação de vínculo.

