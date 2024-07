Gabigol manda recado a torcedores do Flamengo em meio à negociação com Palmeiras

Gabigol vive os últimos meses como jogador do Flamengo, já que o contrato se encerra em dezembro deste ano. Em negociação com o Palmeiras, o atacante mandou um recado para os torcedores na noite desta segunda-feira (08), através das redes sociais. O camisa 99 publicou uma imagem treinando no CT Ninho do Urubu e escreveu “SRN (Saudações Rubro-Negras)”.

SRN pic.twitter.com/x1sOmTPDc3 — Gabriel Barbosa (@gabigol) July 8, 2024

O Flamengo ofereceu uma renovação de contrato para Gabigol, com aumento em 50% do salário, mas com um ano de validade. O tempo do vínculo revoltou o estafe do camisa 99, que decidiu por declinar a oferta. Ao mesmo tempo, o Palmeiras sonha com o jogador e já ofereceu um pré-acordo para o atacante.

Dessa forma, desde o início deste mês de julho, Gabigol está apto para assinar com qualquer outro clube sem custos, mas, a apresentação só poderia acontecer em janeiro de 2025. Até o momento, o camisa 99 não decidiu qual rumo tomará.

DE VOLTA

Há três jogos sem ser relacionado, Gabigol voltará a estar à disposição de Tite para o duelo contra o Fortaleza. O clube não tem intenção de vender o jogador. Caso de fato atue contra os cearenses, chegaria ao limite de seis jogos pelo Fla no Brasileirão. Dessa forma, se entrasse em campo de novo, não poderia atuar por outro clube brasileiro em 2024 no certame.

