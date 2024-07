Veja os motivos que ajudaram Fábio Carille a permanecer no Santos

A segunda-feira (8) marcou o fim da novela entre Fábio Carille, Corinthians e Santos. O Timão encaminhou a contratação de Ramón Díaz e, ao que tudo indica, o Peixe terá o seu comandante até o fim da temporada. Logo depois da vitória contra o Ceará, o próprio Carille deixou em aberto o futuro e preocupou a torcida santista.

Um dos motivos para o sinal de alerta ligado é a sua história no Corinthians. Em duas passagens, ele colecionou taças, inclusive, um Campeonato Brasileiro, o que só fez aumentar a sua admiração pelos dirigentes corintianos.

Antes de encaminhar a contratação de Ramón Díaz, a folga inesperada ao elenco do Santos sob o comando de Fabio Carille assustou os torcedores, que temeram pela sua saída ao maior rival.

Por que Fábio Carille ficou?

De acordo com as informações do Diário do Peixe, dois motivos são determinantes nos bastidores do Santos para o treinador optar pela sua continuidade na Vila Belmiro. O primeiro e principal é a sua relação com o presidente Marcelo Teixeira. Os dois estão alinhados na forma de trabalho e, mesmo as críticas da torcida, o mandatário segurou o comandante.

O segundo motivo da continuidade de Fábio Carille é o vestiário. A relação com os atletas é excelente. O grupo apoia o trabalho do treinador, que não gostaria da sua saída em meio a reta final do turno da Série B.

Com a permanência assegurada, cabe a Fabio Carille e atletas segurarem a pressão e melhorar o rendimento em campo. Apesar de ter vencido na rodada passada, o Peixe tem encontrado muita dificuldade na Série B. Atualmente, o time está na ponta, com 25 pontos. O Operário-PR, primeiro time fora do G4, está com 24 pontos.

