Soteldo volta ao Grêmio: veja aproveitamento da equipe com o atacante e sem ele

O Grêmio contará com o retorno do atacante Soteldo após sua participação na Copa América defendendo a seleção da Venezuela. No último domingo (7), o jogador postou imagens nas praias e agitou as redes sociais.

O atacante estará presente no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, antes da partida contra o Cruzeiro, que será na quarta-feira (10), às 18h30 (de Brasília). Soteldo esteve na eliminação de sua seleção para o Canadá, na sexta-feira, em duelo pelas quartas de final do torneio.

Soteldo participa de metade dos pontos do Grêmio no Brasileirão

Todavia, Soteldo desfalcou o Tricolor em sete jogos: derrotas para Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Internacional e Juventude; nos empates com Atlético-GO e Palmeiras; e na vitória sobre o Fluminense. Neste período, o Imortal somou apenas cinco pontos. Portanto, ocupa a zona de rebaixamento na 18ª colocação, com 11 pontos conquistados, em 13 jogos disputados. Assim, são três a menos que seus rivais direto na briga com o descenso, devido ao adiamento de jogos por causa das chuvas que atingiram o Sul recentemente.

Soteldo, aliás, esteve em campo nas vitórias sobre o Athletico e Cuiabá, ou seja, enquanto disponível participou de seis dos 11 pontos do Grêmio. No Brasileirão, o jogador soma um gol e uma assistência.

