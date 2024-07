O Vila Nova-GO alcançou o primeiro triunfo fora de casa na Série B do Brasileiro. Na noite desta segunda-feria (8), derrotou por 2 a 1 o Amazonas, de virada, pela 14ª rodada. Rafael Tavares abriu o placar para os donos da casa, mas Henrique Almeida e Júnior Urso anotaram os gols dos visitantes no Estádio Carlos Zamith.

Com o resultado, o Tigre chega a 24 pontos e entra no G4: é o terceiro colocado. O Amazonas, por outro lado, estaciona com 16 pontos, em 16º na tabela. É a primeira equipe, portanto, fora da zona de rebaixamento.

Confira a classificação da Série B

Pela 15ª rodada, o Amazonas visita o Botafogo-SP, na sexta-feira (12), às 21h (de Brasília). O jogo será no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Vila Nova recebe o Avaí no domingo (14), às 16h, no OBA, em Goiânia.

Jogos da 14ª rodada da Série B

Sexta (5/7)

Ceará 0×1 Santos

Brusque 0x0 Ponte Preta

Sábado (6)

América-MG 2×0 Operário-PR

Goiás 1×2 Chapecoense

Domingo (7)

Coritiba 1×1 Paysandu

Ituano 3×2 Botafogo-SP

Guarani 0x1 Sport

Segunda (8)

Avaí 0x1 Novorizontino

Amazonas 1×2 Vila Nova-GO

Terça (9)

Mirassol x CRB – 21h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vila Nova vira sobre Amazonas fora de casa e entra no G4 da Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.