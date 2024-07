Carille nega ter recebido proposta do Corinthians e afirma que fica no Santos

O técnico Fábio Carille nega ter recebido proposta oficial do Corinthians para deixar o Santos. O Timão está sem técnico desde a demissão de António Oliveira há uma semana.

Em entrevista nesta segunda-feira (8) para a Placar TV, o atual comandante do Peixe afirma que está satisfeito no clube da Baixada Santista.

“A gente é ser humano e, quando começa um barulho desse tamanho, é claro que mexe conosco, ficamos perdidos no que falar e fazer. Não chegou proposta oficial nenhuma para que eu pudesse, pelo menos, pensar”, falou Carille.

Carille afirma que não saíra do Santos

O treinador, aliás, já teve duas passagens pelo Corinthians. Na soma delas, conquistou três campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro de 2017. Todavia, Carille garante que ficará no Santos mesmo recebendo uma oferta do seu antigo clube.

“Não [sairia do Santos]. Estou muito focado e feliz aqui. Gosto demais da cidade e do ambiente. Isso fez eu voltar do Japão. Tudo o empresário me fala, coloca a posição dele: ‘Fábio, tem a possibilidade do Corinthians e do Vasco, como já teve no passado’. Do Vasco fui para a televisão falar porque teve alguma coisa, sim. No Corinthians não chegou a ter essa conversa para que eu decidisse. Como eu disse, já estou pensando no jogo contra o Ituano”, finalizou o técnico.

O Santos de Carille lidera a Série B e volta a campo na próxima segunda-feira (15), quando enfrenta o Ituano em seus domínios.

