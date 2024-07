Os problemas do técnico Gabriel Milito, do Atlético, estão próximos de acabar. Se, no último jogo, ele não tinha laterais e apenas dois zagueiros no elenco, agora, com os reforços, a expectativa é de ter mais peças. Aliás, uma delas, Lyanco, mostrou que se adequa à realidade.

A maneira como Milito gosta de jogar é com a construção da jogada iniciando pelo zagueiro. Sem atletas de qualidade à disposição no elenco, o treinador chegou a colocar Battaglia para cumprir essa função. Mas Lyanco garante que pode suprir a situação.

“Com certeza (faço a saída de bola). Eu já vinha acompanhando os jogos do Atlético. Isso foi um dos meus pensamentos na hora de fazer a escolha de vir para o Atlético. Juntou o que o treinador gosta de jogar e o que eu posso ajudar o clube. Isso pode ser muito importante para mim, jogar na linha de três, pelo meio, pelo lado… com certeza vai bater a qualidade que eu tenho com a forma do treinador jogar”, ressaltou o zagueiro.

Além de qualidade na saída de bola, Lyanco mandou recado para o torcedor e falou de seus pontos fortes.

“O número um é a vontade de jogar, a raça. Acho que isso todos vão ver, é o meu ponto mais forte. De qualidade técnica é velocidade. É jogar com muita vontade, raça, qualidade técnica com a bola, velocidade e força”, completou.

Expectativa alta no Atlético

O novo defensor do Galo, afinal, acredita que está próximo de fazer história com a camisa alvinegra.

“Chegou um cara sonhador demais, muito feliz de estar aqui. Sou grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, mas acho que o Atlético vai ser um dos melhores que já passei. Vamos juntos, tamo junto. Aqui, além de pessoa, vai ter um atleta que vai estar à disposição do Atlético”, finalizou.

O post Lyanco se adequa à esquema de Milito e está pronto para estrear pelo Atlético apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.